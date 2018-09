McLareni tegevdirektor: kui meie poleks Norrist rooli lasknud, oleks Red Bull ta endale võtnud

Norris teeb oma debüüdi Vormel 1 sarjas tuleval aastal, kui hakkab ühes meeskonnas sõitma Carlos Sainziga. Norris oli juba varasemalt kuulujuttude järgi seotud Red Bulli tütarmeeskonna Toro Rossoga, kuid McLaren ei andnud sõitjat lihtsalt ära ja Red Bull ei soovinud järjekordset sõitjat ka lihtsalt laenule võtta.

McLareni meeskonna tegevdirektor Zak Brown lausus Autospordile, et Norris tuli lihtsalt uueks aastaks rooli lasta: «Me teadsime, et kui me teda meeskonda ei võta, siis võetakse ta mõne teise meeskonna poolt.»

«Suvel otsustasime selle ära, et Norris esindusmeeskonda võtta. Meie otsus ei sõltunud tegelikult otseselt teiste meeskondade survest, aga me olime kindlad, et kui ta meie eest Vormel 1 sarjas uuel hooajal ei sõida, siis teeb ta seda mõne teise võistkonna eest,» rääkis Brown.

«Meie eelduste kohaselt oleks olnud meeskonnaks Toro Rosso. Arvestades telefonikõnesid, mis ma erinevatelt inimestelt sain, võin kinnitada, et teda soovis oma ridadesse sõitma saada rohkem kui üks meeskond,» rääkis Brown.

«Loomulikult läheb tal uuel hooajal aega, et olukorraga kohaneda. Ta ei ole osadel radadel kunagi sõitnud. Peame talle andma aega ja ruumi asja tundma õppida. Ajaloo jooksul pole meil noorte sõitjatega kuigi edukalt läinud, aga arvan et see on meie oma keskonna viga. Üritame oma vigadest õppida ja luua Norrisele võimalikult head tingimused,» lausus Brown.