Maratonmängus Nadalile kaotanud Thiem: ma ei usu, et Nadalil päriselt kahju on

«See kaotus jääb mulle igaveseks meelde. Ma tuletan endale seda elu lõpuni meelde. Tennis on vahel ikka väga ebaõiglane, ma ei tundnud, et mina olin täna nõrgem pool ja pidin kaotama, aga tennises juba kord on nii, et vaid üks mängija saab mängu võita,» rääkis pettunud Thiem AFP-le.

«Kui austerlaselt küsiti selle kohta, kuidas Nadal talle pärast mängu rääkima läks, et tal on kahju, hakkas Thiem naerma: Ma ei usu, et tal pärselt kahju on. Ta on siiski hea sõber, nii et loodan, et just tema võidab sel aastal turniiri ära,» lausus Thiem.