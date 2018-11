Tipphetked: Tartu kaotas võimsa maratongeimi ja sellega esikoha

Ülipikaks kujunenud teine geim tähendab, et isiklikud punktiskoorid on atleetidel nagu viiegeimilises mängus. Suurimad skooritegijad tulid Läti meeskonna ridadest, kui Janis Medenis tõi 21 ja Eriks Voronko 20 punkti. Tartlaste esitus oli palju meeskondlikum ja skoori tehti ühtlasemalt – Meelis Kivisild 18, Stefan Kaibaldi 16, Mart Naaber 11 ning Hindrek Pulk, Samuel Walker ja Märt Tammearu 9 punkti. Kivisild ja Naaber said kahe peale kirja ka 10 resultatiivset bloki.

Et Riia meeskond tegi täna 3:0 sotid selgeks Pärnuga, tähendab Tartu üks käest libisenud geim, et liigas ollakse nüüd lätlaste järel teisel kohal. Kolmas on Saaremaa, kel on liidritega kogutud sama palju punkte, aga üks enampeetud mäng kaotatud.

Enne mängu

Kui täna kohtub Tartu Jekabpilsiga, siis homme on nad vastamisi Daugavpilsi ülikooliga.