Järelvaadatav: TTÜ sai tudengitiimide lahingus kindla võidu

Tallinlaste võidu märksõnaks on võistkondlikkus: Mihkel Nuut ja Valentin Kordas said mõlemad kirja 16, Ragnar Kalde 14 punkti. Lätlastest sai ainsana kahekohalise skoori kirja 14 silma toonud Marcis Jirgensons.

TalTechi jaoks oli see Eesti-Läti ühisliigas kuuest mängust alles teine võit. Kindlad kolm punkti tähendavad jätkamist liigatabeli üheksandal real, aga nüüd hingatakse kuklasse Pärni meeskonnale – vahe on kaks punkti. Homme pärnakatele külla sõitev Daugavpils on kuues.