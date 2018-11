Miks toimus Läti naiste tennises võimuvahetus?

Sevastova on maailma edetabelis oma karjääri parimal, 11. kohal (mullu 16.). Ostapenko on 21. (mullu 7.). Kui Sevastova kohtub täna Singapuris WTA Elite Trophy turniiril (tähtsuselt teine aastalõputurniir, kus tänavu debüteeris ka Anett Kontaveit – toim) Garbine Muguruzaga matšis, mille võitja pääseb poolfinaali, siis Ostapenko hooaeg on käevigastuse tõttu juba lõppenud.