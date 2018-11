Eesti meistriliiga parim eestlasest väravakütt: Zahovaiko andis mulle kaasa paar elulist õpetust

Milline on su parim värav sel hooajal?

See, kui viisin Tammeka Tamme staadionil Nõmme Kalju vastu 1:0 juhtima. Mäng lõppes küll 1:1 viigiga, aga mulle meeldis selle värava puhul see, et säilitasin külma rahu. Nägin, et kaitsja tuleb selja tagant, lasin tal mööda libistada, tegin konksu ehk pette ja lõin vasaku jalaga taganurka ära. Usun, et selline käitumine näitab mu küpsust, ja see on selle värava puhul eriti hea.

Oled väravalööjate edetabelis eestlastest kõige kõrgemal kohal: mis see sulle tähendab? Kuidas oled sel hooajal selle saavutanud?

Loomulikult on au olla suurim eestlasest väravakütt, aga see on suures osas saavutatud tänu tiimikaaslastele ja treeneritele, kes on mind usaldanud ja andnud mulle nii tähtsa rolli. Mul on vedanud, et nad mind nii palju usaldavad. Kindlasti on tänavusele aastale kaasa aidanud ka Paides veedetud aeg, sest see karastas mind korralikult. Paide meeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko andis mulle kaasa paar elulist õpetust ja ütles, et kui tahad jalgpallis läbi lüüa, siis pead olema nahaalsem ja ründajale iseloomulikult rohkem endale mõtlema. Pean olema isekam. Sellel aastal olen seda ka suutnud.

Tristan Koskor. FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Millal saab Tartu võrdselt vastu kõikidele Tallinna klubidele?

Arvan, et see aeg ei ole kaugel. Kui vaatame viimaseid aastaid, siis oleme Tammekaga astunud oma arengus samm-sammult edasi. Küll tasapisi, aga see areng on toimunud. Olen üsna veendunud, et võrdselt mängimise aeg jõuab kätte kahe kuni nelja aasta jooksul.

Miks siirdusid Tammekast Paidesse ja siis sama kiiresti kohe tagasi Tartusse?

Paidesse läksin seepärast, et õppisin parajasti Pärnus. Esimene poolaasta sai koolis lõpetatud ja jalgpallihooaeg oli läbi, aga tundsin, et ei tahaks jalgpalli päris pooleli jätta. Pärnus mängimise kohta mõtlesin, et see pole piisav ja ma tahan enamat. Paide võttis minuga ühendust ja kutsuti testima; see läks väga hästi ja kohe esimesel nädalal pakuti lepingut. Paidest ära läksin aga seepärast, et meie teed peatreener Vjatšeslav Zahovaikoga läksid lahku, me nägime tulevikku erinevalt. Mõtlesin, et tulen tagasi Tartusse ja ajan siin oma asja edasi.

Milline hooaeg on olnud su karjääris parim?

Pole kahtlustki, et tänavune! Ühest küljest A-koondise kutse teenimine, teisest küljest olen võrreldes varasemate aastatega löönud sel hooajal rohkem väravaid. Muidugi tuleb öelda, et ka tööd on võrreldes varasemate aastatega tehtud rohkem.

Kas oled pettunud, et said esimest korda koondisekutse, aga Maroko vastu mängu ei saanud?