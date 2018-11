Eestiski saab vallutada Everesti

Päike oli tõusnud oktoobritaevas kõrgele, õhutemperatuur küündis üle 15 kraadi, aga tunne, nagu mäletab Alo Alunurm, oli selline, et asi hakkab hapuks minema. Eks oma osa mängis ses tõsiasi, et ta polnud varahommikul peaaegu midagi söönud.

Aga hommik – see jäi juba rohkem kui kaheksa tunni kaugusele. Noist seitse tundi oli ta istunud sadulas. Ja vändanud, vändanud, vändanud... Esimesel viiel tunnil kehakinnituseks vaid mõni võileib.

Ergo kindlustuse investeeringute juhil Alunurmel oli eesmärk, mille täitmiseni polnud Eestis veel keegi jõudnud. Tõenäoliselt polnud keegi seda üritanudki. Nimelt sõita rattaga nii palju kordi mäest üles ja alla, üles ja alla, üles ja alla... kuni tõusumeetreid koguneb sama palju, nagu on maailma kõrgeimal mäel Everestil kõrgust – 8848 meetrit. Seetõttu on loogiline, miks niisugust ettevõtmist, olgu see tehtud millises maailma nurgas tahes, kutsutakse everesting'uks.