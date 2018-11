Täna: Liverpool katsub rammu Arsenaliga

Kuna Liverpooli peeti enne hooaja algust Manchester City peamiseks ohustajaks ja kümne esimese vooru põhjal on see arvamus ainult kinnistunud, siis laskub mängule Arsenaliga eriti suur tähelepanu, sest tegu on hea mõõdikuga, millega proovida Liverpooli kangust.

Kaotus oleks seni lendlevalt esinenud Liverpoolile igal juhul maandava mõjuga. Kui suurega, sõltuks kohtumise iseloomust. Viik oleks okei, aga võit annaks Jürgen Kloppi juhendatavale meeskonnale vägeva impulsi, sest oleks üheselt mõistetav signaal Manchester City’le, et Liverpoolis jagub võimu.

Lisaks annaks see märku Liverpooli uuest kvaliteedist, sest kui eelmisel hooajal suudeti võõrsil mängudest viie peamise rivaaliga (Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Man United) koguda ainult ühe punkti, siis tänavu on juba võõralt väljakult kirjas 1:1 viik Chelsea’ga ja 2:1 võit Tottenhami üle. Punktiröövid peamistelt rivaalidelt viimaste koduplatsil on tiitlivõitluses väärtuslik valuuta.

«Minu hinnangul on senine hooaeg läinud hästi. Aga see on kõigest veerand hooajast. Oleme suutnud oma plaanist kinni pidada ning kuniks enamik mängijaid terved püsivad, oleme väga hea jalgpallimeeskond,» sõnas Klopp enne tänast lahingut.

Sarnaselt Liverpooliga on optimismiks põhjust ka Londoni Arsenalil. 18 hooaega klubi juhendanud Arsene Wengerit asendanud hispaanlane Unai Emery alustas küll kahe kaotusega, aga võitis seejärel 11 mängu järjest. Tabelis ollakse neljandad, võit nihutaks nad Liverpoolist kõigest punkti kaugusele.

«Kui meie hoiak on õige ja jõuline ning teeme nii individuaalselt kui ka kollektiivselt hea esituse ning omame ka natuke õnne, siis võime võita,» sõnas Emery.