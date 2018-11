Kairys hooaja teisest võidust: tunnen suurt uhkust, eriti tagamängijate üle

«Tulime siia lühikese pingiga, paar põhimängijat olid puudu, aga meil oli just nii täpselt mängijaid, et koos püsida,» kostus meeskonna peatreener Donaldas Kairyse häälest vahetut peale lõpuvilet siiras uhkusenoot. Kokku kasutasid kalevlased kaheksat mängijat, sest noore Madis Soodla sekkumist vaja polnud.

Kairys jätkas kohtumise kokkuvõtet: «Peamine oli see, et kõik mängisid võistkonnana – üheskoos rünnakul, üheskoos kaitses. Proovisime hoida positiivset meelestatust, kui ka midagi halba juhtus. Võitlesime, ei kaotanud väga jõulise meeskonna vastu eriti lauavõitluses (34:38 – toim) ja nii võidu kätte saimegi.»

Kalev oli tegelikult terve kohtumise liidriseisus ja seda tänu tormilisele algusele. Algselt sisse saadud 22:11 edu vormistati lõpuks avaveerandi 27:21 võiduks. «Mängu algul läksid meil paar viset sisse ja võib-olla polnud Lokomotiiv selleks valmis, et mängu nii tempokalt alustada,» rääkis Kairys. «Aga nad mängisid kõva korvpalli, rügasid kaitses kõvasti ja tegu oli väga füüsiliselt nõudliku mänguga. Olen terve oma meeskonna üle uhke, aga eriti tagamängijate üle, kes mängisid väga palju minuteid peaaegu ilma vahetusteta. Nemad näitasid, kuidas tuleb ühes mängus võidelda.»

Kuigi Kalev/Cramo juhtis enamikku mängust, näitas neli minutit enne mänguaja lõppu tabloo lõpuks taas viiginumbreid: 78:78. Kas Kairys ei peljanud, et nüüd on kodumeeskond lõpuks hoo sisse saanud ja teeb otsustavatel hetkedel nendega sotid selgeks? «Ma olin üpris veendunud, et see mäng püsib viimaste hetkedeni tasavägine ja tulemuse otsustab viimane pallivaldamine. Peaaegu nii ka läks – lõpuks jäi sisse kahe rünnaku suurune vahe,» nentis leedukas. Viiepunktine edu tuligi sisse kohe viigiseisu otsa: Kristjan Kitsing tabas kolmepunktivise, Reggie Lynch röövis vastastelt palli ja Lewis realiseeris kiirrünnaku.