Maailma esireketiks tõusev Djokovici teenis finaalis üllatuskaotuse

«See on minu jaoks tähtis päev. Tegu on minu karjääri ühe suurima tiitliga. On suurepärane lõpetada hooaeg võiduga Novak Djokovici üle,» sõnas maailma edetabelis 18. kohal olev Hatšanov. Uuest nädalast tõuseb ta tabelis 11. kohale.