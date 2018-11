Eestlased välismaal: eestlaste klubid said Norras punktilisa

Taijo Teniste meeskond Bergeni Brann on jätkuvalt kõige kõrgemas mängus, kui viimati alistati kodus 3:1 Strømsgodset. Teniste tegi eile kaasa kogu kohtumise. Vålerenga – Sarpsborg 08 tegid väravateta viigi. Vigastatud Enar Jääger Vålerengat jätkuvalt aidata ei saa, kuid Joonas Tamm sekkus Sarpsborgi poolt mängu 68. minutil vahetusest. Laupäeval peeti Norra kõrgliigas üks kohtumine, kui Kristiansund alistas võõrsil 1:0 Stabæki. Kristiansundi mängijad Andreas Vaikla ja Brent Lepistu jälgisid kohtumist varumeestepingilt.

Täna peetakse Norra kõrgliiga 28. vooru viimane mäng, kui Matvei Igoneni koduklubi Lillestrøm võõrustab üliolulises kohtumises Bodø/Glimti. Nädala keskel sai Lillestrøm kaotuse Norra karikavõistluste poolfinaalis, kui tunnistati Strømsgodseti 3:0 paremust. Igonenile mänguaega ei jagunud.

Brann on 55 punktiga tabelis teisel real, Rosenborgist jäädakse maha viie punktiga. Vålerenga on 38 punktiga kaheksas, Sarpborg 37 punktiga üheksas. Lillestrøm on hetkel üleminekumängudele viival 14. tabelireal, kuid tänase võidu korral tõuseks meeskond lausa 11. kohale.

Aste madalamal, Norra esiliigas, lõpetab Nikita Baranovi koduklubi Sogndal liigahooaja põhiturniiri neljanda kohaga, mis annab neile võimaluse mängida üleminekumänge. Viimati mängis Baranov 90 minutit, kui võõrsil alistati 3:0 Tromsdalen. Üleminekumängude esimene ring näeb ette, et Baranov kohtub põhiturniiri viienda meeskonnaga, kuid see tabelikoht on viimase vooru eel veel lahtine.

Tšehhi kõrgliigas teenis mänguaega Siim Luts, kes aitas Teplicel alistada 3:2 oma endise koduklubi, Bohemians 1905. Luts sekkus mängu 74. minutil vahetusest, kui kõik väravad olid juba löödud. Tšehhi kõrgliigas on Teplice 16 meeskonna konkurentsis kümnendal kohal. Tšehhi esiliigas alistas Mikk Reintami koduklubi Třinec võõrsil eestlase abita 3:0 Žižkovi Viktoria. German Šlein ja Jihlava Vysočina jäid liidrite lahingus 0:2 alla České Budějovice Dynamole. Šlein sekkus mängu vahetusest kohtumise 70. minutil. Vysočina langes kaotuse tõttu tabelis teisel kohale, liidriks tõusis just Dynamo. Mõlemal meeskonnal on kirjas 29 punkti. Třinec on 16 meeskonna seas 14 punktiga 12. kohal.

Poola kõrgliigas tegid väravateta viigi Kraków Cracovia ja Legnica Miedź, kui 90 minutit said kirja nii Sergei Zenjov (Cracovia), Artur Pikk kui ka Henrik Ojamaa (mõlemad Miedź). Ken Kallasteta mänginud Kielce Korona alistas võõrsil 1:0 Lubin Zagłębie. Konstantin Vassiljevita mängiv Gliwice Piast oli 2:0 üle Krakówi Wisłast.

Hollandi kõrgliigas jäi Karol Mets vigastuse tõttu eemale NAC Breda 2:1 võidumängust Almelo Heraclese vastu. Itaalia meistrivõistlustel ei saanud oma meeskonda aidata Ragnar Klavan, kui tema koduklubi Cagliari tunnistas võõrsil Torino Juventuse 3:1 paremust.

Soomes suutsid Pavel Marin ja KPV üleminekumängudel alistada Albert Prosa ja TPSi. Avavaatus Kokkolas lõppes väravateta viigiga, korduskohtumise tulemus Turu Veritase staadionil oli 1:1, mis tähendas tänu võõrsil löödud väravale edu KPV-le. Marin mängis mõlemas kohtumises 90 minutit (korduskohtumises vahetati välja esimesel lisaminutil), Prosa teenis mänguaega Turus, kui korduskohtumises tuli vahetusest väljakule teiseks poolajaks.