Kodusel Tallinna Mõõgal tuleb starti 17 Eesti vehklemispiigat

Maailma 30 parimast vehklejast on kohal 26, edetabeli esisajast on esindatud koguni 80 sportlast. Teiste seas on kohal ka valitsev maailmameister ja turniiri tiitlikaitsja itaallanna Mara Navarria. Võistkondlikult on kohal kõik maailma esikahekümnesse kuuluvad riigid.