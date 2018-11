Dopingut täis süstitud Lance Armstrong oli ideaalne Tour de France'i tšempion

Karjääri jooksul seitse korda Prantsusmaa velotuuri võitjaks kroonitud, kuid hiljem dopingupattude tõttu kõigist auhindadest ilma jäänud Armstrong on nüüd rattamaailmas paaria rollis ja seetõttu oli Wigginsi kompliment paljudele tähtsatele ninadele šokeeriv. Ala katuseorganisatsiooni UCI president David Lappartient kritiseeris Telegraphile inglase väidet: «Toetada Lance Armstrongi, kes on petmise eest eluks ajaks võistluskeelu all – see pole minu jaoks vastuvõetav.»