Urmo Aava: kui Rally Estonial õnnestuks osaleda igal tehasetiimil, oleks see piisav unistus

«Kõik läks laias laastus nii nagu me planeerisime, osad asjad isegi paremini. Siit on hea edasi minna! Kindlasti võime selle ralli üle olla uhked,» rääkis Aava.

Ühte rallit, mis kõigile meeldiks, on aga raske korraldada. Nõnda pole saladus, et paljudele kohalikele sõitjatele tegid meelehärmi arvukad hüpped, ent tehasetiimide jaoks oli selline ettevalmistus enne Soome rallit hädavajalik.

«Kui pinnas on püsiv ja stabiilne, siis ta on väga hea, kuigi WRC-tiimid tahavad veidi pehmemat pinnast vahele. Kindlasti Eesti meistrivõistlustel osalevad tiimid pigem seda ei taha, sest kui ta läheb liiga pehmeks, hakkab ta tehnikat oluliselt rohkem lõhkuma,» selgitas Aava.

«Kui räägime kurvidest, siis nende vastu pole kellelgi midagi – mida rohkem, seda uhkem. Keeruliseks läheb aga hüpete ja trampliinide puhul – kui palju neid on ning hüpete puhul just see, kui teravad nad on ning kui valusalt see masin maha tuleb.

WRC-tiimidel on Soome mõttes on väga oluline, et oleks teravaid ja keerulisi hüppeid, kus auto tuleb ühele rattale või kipub nina peale kukkuma. Nõnda on võimalus saada hea masinabalanss ning saab katsetada, kui pikalt saab lennata või mitte.»

Rallikorraldajad lugesid kokku, et tänavu oli Rally Estonial hüppeid 68. See tekitaski kohalikele osalejatele probleeme, sest see ületab kordades selle piirkonna tavaliste rallide hüpete arvu, mõnda rallit isegi mitmekordselt.

Siiski oli tagasiside üldiselt positiivne. «Isegi üllatavalt positiivne. Kindlasti peame väikeste detailidega tööd tegema, logistika mõttes tegema tööd service-pargiga, ka ralli enda poole pealt on veel tööd teha» hindas Aava.