Unitedi poolkaitsja Matic traditsioonide rikkumisest: see tuletab mulle meelde minu lapsepõlvetraumat

«Ma mõistan täielikult inimesi, kes kannavad rinnas moone ja ma austan kõiki, kes seda teevad. Ma tunnen südamest kaasa kõigile, kes on mõne sõjalise konflikti pärast oma lähedase inimese kaotanud. Minule meenutab see sümbol aga ainult rünnakut, mille ma hirmunult 12-aastase poisina Serbia linnas Vrelos üle elasin. Minu kodumaa oli täielikult laastatud,» kirjutas Matic oma avalduses.

«Olen varasemalt mooni rinnas kandnud, aga ma tundsin, et see ei ole õige. Ma ei taha näidata välja, et ma ei austa Suurbritannia kombeid, aga ma usun, et see võiks olla iga ühe oma otsus. Loodan, et kõik mõistavad minu põhjuseid,» kirjutas Matic.