Juventuse peatreener: Ronaldo lähedalt karistuslööke enam ei löö, sest temast on paremaid lööjaid

Madridi Realis mängides oli Ronaldol õigus lüüa kõiki karistuslööke, mida ta soovis. Nüüd Juventusega liitudes pole olukord enam sama, mis tähendab, et Ronaldo on pidanud kõikidest lähedalt löödavatest karistuslöökidest loobuma.

Nimelt on Ronaldo saanud korralduse jätta kõik väravalähistelt löödavad karistuslöögid hoopis Miralem Pjanicile ja Paulo Dybalale, kelle löögitehnika on lähemalt löödavate karistuslöökide puhul efektiivsem.

«Ronaldo mõistab, et Pjanic ja Dybala on suurepärased karistuslöökide lööjad. Kokkuleppe kohaselt löövad nemad karistuslööke lähedalt. Kui karistuslöögid on väravast kaugemalt, siis on Ronaldol õigus neid sooritada. Lähedalt löödavad pallid peab ta aga meeskonnakaaslastele jätma,» rääkis meeskonna treener Massimiliano Allegri Itaalia väljaandele Calciomercato.