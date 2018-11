Karl Kruudal tekib lootus pääseda taas MM-sarja? Volkswageni meeskonnas on uueks aastaks vabu kohti

Algselt on Volkswagenil plaanis osaleda autoralli MM-sarjas uuel hooajal vaid mõnel etapil, et suurendada nende toodetud R5 autode populaarsust ning neid erasõitjatele müüa. Kataloonia MM-rallil tehtud debüüt osutus aga sedavõrd edukaks, et meeskond on algset plaani muutmas.

Kataloonias tegid Volkswageni meeskonnas kaasa Eric Camilli ning endine maailmameister Petter Solberg. Esimese täispika võistluspäeva keskel oli Volkswagenitel aga uskumatul kombel juba kaksikjuhtimine. Siiski pidi Camilli hiljem ralli katkestama käigukasti probleemidega, kuid vanameister Solberg lõpetas etapi suurepärase kolmanda kohaga Škoda meeskonna sõitjate Kalle Rovanperä ja Jan Kopecky seljataga.

Volkswageni meeskonna pealiku Sven Smeetsi sõnul oli debüüt edukas ning ta on selle üle tõeliselt õnnelik. «Me õppisime ralli käigus auto kohta väga palju asju, mida testides välja selgitada ei saa. See oligi ju algne eesmärk. Nüüd on meil teada asjad, mida arendada, et olla veelgi kiiremad,» rääkis Smeets Autospordile.

«Tegime asfaldil sõites ebaharilikke otsuseid auto seadistuse osas, et lihtsalt saada teada, kuidas auto erinevates oludes käitub. Alati ei olnud need parimad variandid, aga võtsime seda rallit kui head testi. Camilli autoga oli ka väikene probleem, aga sellele leiame kiire lahenduse,» rääkis Smeets.

Algselt plaanitud paari etapi asemel on nüüd meeskonnal suuremad eesmärgid. Lisaks andis Smeets teada, et uuel aastal on tehasetiimi masinates kohad vabad. «Me ei sõida kindlasti kohe sel aastal Monte Carlos kaasa, aga juba Rootsis on meie masinad erasõitjate kätes stardis. Sealt edasi plaanime teha kaasa mõned MM-etapid ja võib-olla ka üksikud Euroopa meistrivõistluste etapid,» lausus Smeets.