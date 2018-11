Täna: kas eurosarja tuleristsed sütitavad saarlasi?

Saarlane Siim Ennemuist, kes jõudnud karjääri jooksul läbi käia enamiku Eesti tippklubidest, mängib eurosarjas kolmandat hooaega. Erinevalt Selveri ja TTÜga kogetust on tänase matši eel sees veidi suurem elevus. «Kodupubliku ees on ikka erilisem mängida. Saaremaale on see ka suur asi – ikkagi uus klubi ja esimest korda lööme eurosarjas kaasa,» rääkis temporündaja.

Saaremaa viimane mäng Eesti-Läti ühisliigas oli möödunud kolmapäeval, kui võideti 3:1 Rakveret. Pärast seda nentis peatreener Urmas Tali võrkpall24-le, et meeskonnal on puudu mängupraktikast. Nüüd kui euromäng on ukse ees, pole muuta enam miskit. «Nendeks mängudeks me need paar kuud vaeva oleme näinud, kas sellest piisab, näitab juba tulevik. Eelkõige peame enda asjadele keskenduma, järele ei saa kuskilt anda, siis on võimalused eduks olemas,» rääkis Tali