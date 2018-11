Tartu Tammeka suur siht: kasvada igas mõttes profiklubiks

Kuraditosina aasta eest meistriliigasse kerkinud Taaralinna esindusklubi on seni pendeldanud 5. ja 10. koha vahel ning jõudnud kaks korda karikafinaali (viimati mullu). Et medalimängu veel sekkuda ei suudeta, sellesse suhtuvad Tammeka vedajad rahulikult – klubi soovitakse arendada samm-sammult.

«Alaliidus toimunud arenguvestluste põhjal oleme tõusnud Florast mööda Eesti suurimaks jalgpalliklubiks. See on küll ametlikult kinnitamata fakt, kuid näitab, et meie püramiid on lai. Ka tipp asub meie hinnangul üsna õiges kohas,» toob välja Tammeka ajaloo suurim väravakütt, mulluse hooaja eel ründajasaapad tegevjuhi omade vastu vahetanud Kristjan Tiirik.