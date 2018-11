Valga/Valka korvpallimeeskond vallandas peatreeneri

«Valga-Valka hooaja algus pole olnud selline, nagu loodetud ja peame tunnistama, et Misus ei suutnud meeskonna potentsiaali ära kasutada. Hooaja päästmiseks tuli teha mingisugune muudatus,» rääkis klubi juhtkonna liige ning Valka linnapea Vents Armands Krauklis Läti väljaandele Sportacentrs.

Meeskonna mängiv mänedžer Robert Peterson oli samuti päri faktiga, et meeskond vajas muutust uue motivatsiooni leidmiseks: «Selline juba korvpalli elu on – kui tulemusi ei tule, on vaja asjad ümber korraldada.»