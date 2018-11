McGregor Mayweatheri matšist: kelle kuradiga sa vastamisi lähed?

Esmalt tegi McGregor Instagrami tehtud postituses nalja Mayweatheri pressikonverentsil kantud riiete üle. «On see spordidress või saunaülikond? Mis lugu sellega on, kas Tokyos on nii palav? Ega kliimasoojenemine ei ole naljaasi,» ütles McGregor.

Edasi esitas McGregor küsimuse, mis oli ilmselt paljude huulil, kui nad Mayweatheri uuest matšist kuulsid. Küll aga ebaviisakamas sõnastuses. «Mis kurat siin üldse toimub? Kes see väike v*nt sinu kõrval on? Hullumeelne värk, sa oled üks hull vend, Floyd. Aus asi, ilma naljata» ütles McGregor.

41-aastane Mayweather on karjääri jooksul võitnud kõik 50 poksimatši. Kuigi ameeriklane on vihjanud, et võib võitlussporti naasta, eeldati, et ta teeb seda vabavõitleja Habib Nurmagomedovi vastu.