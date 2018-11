Milles peitub Warriorsi täpsete kaugvisete saladus?

Warriors on sel hooajal tabanud meeskonna peale juba 146 kolmepunktiviset. Selle näitajaga hoitakse liigas esikohta, Milwaukee Bucksil on kirjas 140 ning Brooklyn Netsil 133 kaugviset.

Ka kaugvisete tabavusprotsent on Warriorsil parim (42,3%). Teisel kohal on Sacramento Kings (39,9%) ning kolmandal Los Angeles Clippers (39,8%).

Meeskonnasiseselt on kõige parem kolmeste viskaja olnud Stephen Curry, kes on 50,8-protsendilise täpsusega visanud sisse 62 viset. Klay Thompsonil on kirjas 27 kolmest (33,8%), Kevin Durantil 17 kolmest (38,6%).