Kohus piilus Ronaldinho pangaarvele ja leidis sealt kuus eurot

Samas ei vasta Ronaldinho elustiil sellele, et tal rahaga probleeme oleks. Viimase paari nädala jooksul on endine jalgpalliäss reisinud reklaamide tõttu nii Hiina kui Jaapanisse. Lisaks lasi spordibränd Nike hiljuti välja temanimelise jalgpallisaapamudeli.

Et Ronaldinho riigist lahkuda ei saaks, konfiskeeris kohus temalt passi. See on halb uudis sõprusmängu «Game of Champions» korraldajatele, sest Ronaldinho peaks osalema 17. novembril Frankfurdis toimuval sõumängul.