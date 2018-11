Inglise meedia: Arsenal ja Manchester United üritavad takistada Euroopa Superliiga loomist

Eelmisel nädalal avaldas Saksamaa väljaanne Der Spiegel, et on saanud jälile suurklubide plaanile luua ühine superliiga, mis koondaks kokku kõik Euroopa suuremad jalgpalliklubid ja ühtlasi muudaks sellega kohalike riikide jalgpalliliigad ning ka UEFA Meistrite liiga küllaltki ebatähtsaks.

Nüüd väidab the Telegraph, et Inglismaa tippklubid Arsenal ja Manchester United ei ole plaaniga päri. Lisaks on lubanud UEFA plaani vastu võitlema hakata. "See rikuks maailma jalgpallikurtuuri. See oleks nii igav, kui näeksime igal nädalal Juventuse ja Bayerni Müncheni vahelist kohtumist," rääkis UEFA president Aleksander Ceferin.