Urmas Tali: me ei mänginud ainult iseendi, vaid terve Eesti võrkpalli nimel

«Kes ütles, et Eesti klubi peab Taani oma kindlasti võitma? Klubivõrkpall on klubivõrkpall. Kodus on see sats selgelt parem ja enesekindlam. Meiega võrreldavat publikuhulka seal küll ei ole, kuid kindlasti ei tohi me mõelda, et nüüd on kõik maru hästi ja tehtud,» kutsus Tali hoolealuseid ja kiibitsejaid valvsusele.