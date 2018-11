Mayweather ja Baruto samal õhtul võitlusringis? Pole võimatu!

Profipoksijana 50 matšist 50 võitu saanud Mayweather on juba kolm korda oma sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud, aga alati on ta meelitatud taas kindaid kätte panema. Enamasti on ameeriklase naasmismotivatsiooniks olnud hiiglaslikud rahamäed (viimane matš Conor McGregoriga tõi talle sisse üle 250 miljoni euro), aga viimane otsus tundub teistsugune. Mayweather astub 31. detsembril Jaapanis ringi samuti profina vaid võite tunnistanud kikkpoksija Tenshin Nasukawa vastu. Rahamägesid seekord ei paista, 41-aastane Mayweather tahab vaid rahuldada oma ego, proovides jõudu endast kaks korda noorema, aga ka kõvasti kergema jaapanlasega.