Beglarišvili kodakondsusest: kui Eesti sulle nii palju annab, siis sa lihtsalt pead keele ära õppima

20 000 mänguminutit pea 300 kohtumises. Lugematu arv väravaid. Tõeline meeskonnamängija ning fännide lemmik. Zakaria Beglarišvili on kahtlemata üks parimatest FC Flora mängijatest.

«Ma ei teadnud kohalikust jalgpallist mitte midagi,» meenutas Beglarišvili «Radaris» oma esimesi päevi võõras riigis. Kuid see ei takistanud jalgpalluril end väljakul koduselt tundmast.

«Kui ma Eestisse tulin, ei arvanud ma, et jään siia kaheksaks aastaks. Või et saaksin veel Eesti passi.

«Mulle meeldib, et Eesti on väga ilus, väike ja rahulik riik,» põhjendab Zakaria oma valikut. «Eesti on minule ja mu perele väga palju andnud. Ja kui Eesti sulle nii palju annab, siis sa lihtsalt pead eesti keele ära õppima.»