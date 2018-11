AS Monaco omanik võeti vahi alla

2015. aastast alates on Rõbolovlev vaielnud Šveitsi kunstikaupmehe Yves Bouvier’ga. Venelase sõnul on Bouvier petnud talt kunstitaieste müügi pealt välja ligi miljard dollarit, Rõbolovlev ostis 38 eri taiest kokku kahe miljardi dollari eest. Rõbolovlev on šveitslase kaevanud kohtusse Monacos, Singapuris ja Šveitsis, ühtlasi esitas ta kaebuse ka Sotheby kohtumaja peale, väites, et nad aitasid Bouvier’l teda petta.