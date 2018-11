Ametlik: F1-sarja lisandus eksootiline etapp

Vietnami etapp on esimene uus siseneja vormel 1 kalendrisse pärast 2017. aastat, kui kuningliku vormelisarja omandas Liberty Media.

Carey kinnitas, et Hanoi etapp jääb plaanide kohaselt F1-sarja paljudeks aastateks ning Vietnam on näidanud, et publikuhuvi oleks suur. Ühtlasi rahastab etappi erasektor, mitte riik. Valitsuse sõnul küsiti enne otsuse langetamist Hanoi elanike arvamust ning tagasiside olevat olnud positiivne, sest vormel 1 etapp toob linna palju turiste.