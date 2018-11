Noorte olümpiavõitja ülestunnistus: teesklesin poissi

«Ma ei öelnud, et ma olen tüdruk. Ütlesin, et olen poiss,» räägib Dubois, keda alguses poksitrenni just soo tõttu ei võetud. Nõnda sai Caroline’ist Colin.

Pere toetab Dubois'd täielikult ning neiu sõnul on just isa see, kes teda innustab. Dubois' unistuseks on jõuda Tokyo olümpiamängudele, kuid seejärel tahaks ta teha nime poksimaailmas. Ning mitte ainult naispoksijana.