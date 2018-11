Video ja galerii. Vormeliekspert Räikköneni raamatu esitlusel: tema võitude nappus on tingitud poliitikast

Klaari sõnul võiks Räikkönenist kirjutada soovi korral teisegi raamatu, mis räägiks tema sportlikest saavutustest. «Kimi fenomen on kindlasti see, et ta on üdini võidusõitja, sügava võidusõidupuudega. Ta on ise ka viimastel aastatel välja öelnud, et talle lihtsalt meeldib võidu sõita. Nii lihtne ongi,» sõnas Klaar.

Tema sõnul on väheusutav, et Sauberi meeskond, kus Räikkönen uuel aastal sõidab, oleks nii ülepolitiseeritud nagu Ferrari. «Tema võitude napp jada pole tingitud tema võimekusest. See on puhas poliitika, mis Ferraris toimub. Ma loodan, et ta on pingetest ja poliitilistest kütketest vabanenud. Saab huvitav olema. Ja küsimus pole ainult Kimis. Sauberi peakonstruktor on mees, kes on tänavuse aasta Ferrari peakonstruktor. Käesoleva aasta auto, mis pole tema käe all ehitatud, näitab, et Sauber on tõusuteel,» usub Klaar.