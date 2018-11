Läbimurre suurte sekka: Otepääl toimub laskesuusatamise MK-etapp!

Kokku peetakse hooajal 2021/22 üheksa MK-etappi. Otepää osavõistlus toimub 7.-13. märtsini pärast Pekingi olümpiamänge. Otepää MK-etapp on kalendri eelviimane osavõistlus.

Otepää laskesuusavõistluste korraldaja Aivar Nigoli sõnul saavutati lõpuks pikaaegne eesmärk. «Sellel teel on palju kordaminekuid, alates esimesest suurvõistlusest Otepääl 2007. aastal kuni sellel aastal toimunud juunioride MMini välja. Kõik varasemalt korraldatud võistlused on ettevalmistused selleks, et MK meieni jõuaks,» ütles Nigol.