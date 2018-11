Kuidas Eesti meistriliigas furoori tekitanud olukorrale lahendus leiti?

Tallinna Infonet teenis 5. novembril 2016 klubi ajaloo esimese ja ainsa Eesti meistri tiitli, kui rabeles viimases voorus kaotusseisust välja ja alistas Nõmme Kalju. Lõppenuks see mäng viigiga, poleks meister samal päeval selgunud, sest võrdsete punktide korral (antud juhul Infonet ja Tallinna Levadia) toimunuks kolm päeva hiljem lisamäng.

Peagi lõppeval hooajal on Nõmme Kalju ja Tallinna Flora kogunud võrdselt 83 punkti, Tallinna Levadial on 81 punkti. Ükskõik, millisel moel lõpeb laupäevane otsustav voor, lisamängu kohalikud jalgpallisõbrad ei näe. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) muutis reegleid kaks aastat tagasi ühel kindlal põhjusel: 36 mängu on piisavalt pikk periood parima selgitamiseks. Pealegi lööks novembrikuine koondiseaken graafiku segamini.