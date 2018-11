Conte viis kunagi Chelsea meistriks, nüüd viib aga klubi kohtusse

Sky Sportsi sõnul nõuab Conte brittidelt saamata jäänud palka ning pole nõus klubiga isegi kohtuma, vaid tahab, et kohus otsuse langetaks. Hiljuti Madridi Reali peatreeneri kohast viimasel hetkel loobunud Conte usub, et austuse mõttes peaks Chelsea talle lepingu lõpuni jäänud tasu ära maksma.

Conte advokaadid plaanivad esitada kaks hagi - ühe töötribunalile ja teise Spordiarbitraaži (CAS). Kuigi Chelsea on püüdnud Contet ja tema esindajaid ühe laua taha saada, et kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, on itaallane neist kokkusaamistest resoluutselt keeldunud.