Legendaarset vormel 1 rada kangutatakse taas kalendrist

Mullu aktiveerisid Silverstone'i omanikud klausli, mida sisaldas sarja eelmiste omanikega sõlmitud leping. Sestap on 2019. aasta etapp praeguse lepingu alusel viimane. Uue lepingu osas pole avalike läbirääkimisteni jõudnud, vahendab Motorsport.com.

2016. aasta lõpus vormel 1 sarja omanikuks saanud Liberty Media tahab ajaloolisi etappe, mida Briti GP kindlasti on, sarjas säilitada. Samas on juba teada antud, et 2020. aastal kihutatakse Vietnamis ning plaan on võistelda ka Miami tänavaringrajal.

«Oleme 68-aastane sari ning võidusõit on oma olemuselt muutuv. Silverstone oli kõigi aegade esimene etapp, kuid me pole kõigi nende 68 aasta jooksul tingimata seal sõitnud. Briti etappi on korraldaud Brands Hatch ja teisedki rajad,» ütles Bratches sel nädalavahetusel peetava Brasiilia etapi eel. «Hindame teatud radu ja anname endast parima, et seal sõita, kuid oleme siiski äriettevõte.»

1950. aastal MM-sarja esimese hooaja avanud Briti etapp on alati kavas olnud, kuid Silverstone on võistluse kodu alates 1987. aastast. Enne seda sõideti kaks aastakümmet vaheldumisi seal ja Brands Hatchis, kuid Silverstone on praegu Suurbritannias ainus rada, mis võimeline vormel 1 sarja võõrustama. Ei Brands Hatch ega ka kunagine Euroopa GP toimumispaik Donington Park vasta vajalikele nõuetele.