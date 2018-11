«Oli väga hea mäng, tipptasemel. Pärast Juventuse väravat kulus meil ärkamiseks umbes viis minutit, aga mehed olid lõpuni mehe eest väljas,» rääkis Mourinho BT Sportsile. «Ilusal Itaalia päeval tegin ühe väikese asja. Tean, et miljonid on võidu üle õnnelikud. Kuid austan Juventust ja nende mänguklassi. Oma poiste üle olen väga uhke, nad andsid endast kõik. Vajasime teadmist, et me pole Juventusest kehvemad.»

Sky Italiale antud usutluses lisas ta, et Juventuse fännid karjusid talle 90 minutit solvanguid. «Tulin siia vaid oma tööd tegema, ei midagi enamat. Mina ei solvanud kedagi, tegin kõigest žesti, et tahan nende häält kõvemini kuulda. Küllap ma poleks pidanud nii käituma ja kainelt mõeldes ilmselt polekski seda teinud, aga kui solvatakse minu perekonda, minu Interi-perekonda, siis ma reageerin. Tean, et paljud interistad on täna õhtul väga-väga rõõmsad...»

Portugallane jätkas kiitusega vastaste aadressil. «Ronaldo värav oli imeilus ja sellele kauni söödu andnud mees (Bonucci - toim) on ju keskkaitsja! Nad on fantastiline meeskond. Nüüd ootab meid üksainus finaal, kodus Young Boysiga. Kui mu matemaatika paika peab, oleme võidu korral edasi (eeldusel, et Valencia ei alista Juventust - toim), nii et annan siinkohal ohjad üle Old Traffordi rahvale. Loodetavasti jõuame seekord vähemalt mängu alguseks kohale!» viskas Mourinho nalja Unitedi viimase aja probleemide üle - nimelt on meeskond mängule sõites korduvalt ummikutesse takerdunud.

Leonardo Bonuccile (paremal) Mourinho käitumine ei meeldinud. FOTO: John Walton / EMPICS Sport / Scanpix

Viigivärava löönud Juan Mata nimetas samuti Juventust tippmeeskonnaks. «Aga sõidame tagasi Manchesteri kolme punktiga. See on jalgpall! Avapoolaeg oli üsna tasavägine, aga teisel lõi Ronaldo fantastilise värava. Neil oli võimalusi mängule punkt panna, aga nad ei teinud seda ja me pöörasime kaotuse võiduks. See on edasipääsu osas väga suur samm. Löön praegu karistuslööke enesekindlalt, sest harjutan neid palju ja lisaks olen meie väravavahtidelt kõvasti näpunäiteid saanud,» kirjeldas ta viigivärava sündi.

Ronaldo: United ei teinud midagi, et võitu väärida