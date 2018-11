Mayweather tegi ootamatu avalduse

Esmaspäeval peeti Jaapanis pressikonverents, kus anti teada, et Mayweather ja Nasukawa kohtuvad Jaapanis 31. detsembril, ent milliste reeglite alusel, jäi täpsustamata. Mayweather viibis küll pressikonverentsil, ent talle oli mõista antud, et matš on vaid «rikastele pealtvaatajatele», kust televisiooniülekannet ei tehta.