Corinna Schumacheri siiras tänukiri andis Michaeli tervise kohta vihje

Herschenbach kirjutas Schumacherile laulu «Born to fight» ning saatis oma värske CD-plaadi ka Schumacheri perekonnale. Mõistagi ei oodanud muusik, et sealt tuleb mingit vastukaja, kuid suur oli tema üllatus, kui ta avastas hiljuti oma postkastist kirja Corinna Schumacherilt.

«Ma ei oodanud mingit vastust. Tegu oli käsitsi kirjutatud kirjaga ning selle all oli Corinna allkiri. Ta kirjutas, et ta on äärmiselt tänulik ning mu laul aitas raskel ajal teda ja tema perekonda,» rääkis Herschenbach Buntele.