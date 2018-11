Hamiltoni sõnum Leclercile ja Gaslyle: minu kogemuste vastu saada on teil keeruline

Enim loodetakse vägevaid tulemusi Leclercilt, kes sel hooajal on tõestanud end heast küljest ning uuel aastal saab temast Ferrari läbi aegade üks nooremaid piloote. Ferrari meeskond loodab, et Leclerc koos Sebastien Vetteliga suudavad uuel aastal tiitli nimel võidelda.

Hamilton on valmis uute sõitjatega rinda pistma, kuid usub, et tema kogemused on piisavad noorte sõitjate alistamiseks. «Konkurents on alati teretulnud. Näen neis noortes veidi ennast, kui ma noore ja julgena sarja tegusid tegema tulin,» rääkis Hamilton gpfans-ile.