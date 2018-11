Kasvajast jagu saanud endine maailma esinumber sihib olümpiakulda

Nüüd loodab Lee aasta lõpus uuesti väljakule treenima naasta, kuna võitlus kasvajaga võideti. Esimese võistluse peaks 36-aastane Lee tegema tuleva aasta Märtsis ning seejärel on ta seadnud eesmärgiks tulla 2020. aastal olümpiavõitjaks.

«Minu unistus on tulla olümpiavõitjaks, aga tervis on kõige tähtsam. Ma üritan endast parimat anda, minu ravi on nüüdseks lõppenud ja ma olen haigusest hästi taastunud. Tahan juba tagasi väljakule saada,» vahendab BBC Lee sõnu.