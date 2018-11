Põlva/Arcwood alistas napilt Tapa, Tallinn purustas tartlased

Põlvas põrkusid hilisõhtuses kohtumises kogemused ja noorus, kui Põlva/Arcwood võõrustas SK Tapat. Karikamängu tähtsusele klubide jaoks viitas tõsiasi, et mõlemad tiimid olid kokku saanud pea parima võimaliku koosseisu ning andsid mänguks üles maksimaalsed 16 pallurit.

Teise pooltunni kuuendal minutil aga oli just 18-aastane Oolup see, kes Tapa üle pika aja juhtima viis, tehes seisuks 19:18. Vestmanni-Piibelehe heitlus jätkus lõpuni. Kui külaliste poolel sattus heasse hoogu Volkov, siis põlvalastest võtsid viskevastutuse enda peale Peedomaa ja Margo Piksööt.

Tapa oli ees 22:20, kuid jäi taha 23:24, et siis jälle juhtima minna. Viimast kümmet minutit alustati "nullist" ehk seisult 25:25. Põlva/Arcwood sai kahe väravaga eest ning enam edu käest ei andnud, tasuks 32:30 võit ning teadmine, et kõik jääb järgmisel pühapäeval toimuva korduskohtumise otsustada. Peedomaa, Piksööt ja Paumets tabasid seitse korda, Tapal olid täpsemad Volkov seitsme ning Trofimov ja Oolup viie väravaga.