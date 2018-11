«Riik, omavalitsus ja kõik, kes on veel selle taga, on Tehvandil teinud ikka väga hea asja,» kiidab ralli peakorraldaja Urmo Aava. «Meie jaoks on ta kaheksa aastat töötanud ja töötab ka edasi. See on kiiruskatsete keskel, seal on ruum teenindusala püstipanekuks, majutus, võistluskeskuse ja teletoodangu hooned – hästi universaalselt ehitatud spordikompleks.»