Joonas Tamm teenis koduklubiga Euroopa liigas järjekordse viigi

Alagrupi teises kohtumises viigistas Genk Besiktasega samuti 1:1. Pärast nelja mängu on Genk alagruppi juhtimas seitsme punktiga, Sarpsborg hoiab viie punktiga teist kohta, Malmö on kogunud samuti viis punkti ning asub kolmandal kohal. Alagrupi viimasel Besiktasel on hetkel neli punkti.