Käsipalli Balti liiga toob Eestisse tippklubid idast

Tabeliseisud Balti liigas on hetkel veel segased, sest meeskonnad on pidanud erineva arvu mänge. A-tugevusgrupis on Servitil üks võit Kehra üle, viimasel aga kolm kaotust. B-grupis tõi HC Tallinn septembrikuiselt Läti-reisilt koju ühe võidu, Viljandi kaotas lõunanaabrite juures mõlemad kohtumised.