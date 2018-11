Teadlased: Ragnar Klavan oli mullu Euroopa tippliigade kõige kasulikum mängija

Lotte Branseni ja Jan Van Haareni teadustöö kannab pealkirja «Mõõtes jalgpallurite panust palliga mängus kohtumise käigus tehtud söötudel». Teadlased otsustasid, et senised jalgpallurite kasulikkusmõõdikud nagu väravad, pealelöögid või täpsed söödud ei kirjelda matši käigus juhtunut piisavalt täpselt ja tekitasid uue mõõtsüsteemi, mille tulemusel toodi möödunud hooajast eraldi välja kolme jalgpalluri panused: Ragnar Klavan (uurimistöö hetkel Liverpooli mängija), Mesut Özil (Arsenal) ja Toni Kroos (Madridi Real).

Kui pall kaotati, anti selle pallivaldamise kasulikkusfaktoriks 0; kui rünnak lõppes pealelöögiga, anti pallivaldamisele hinnang selle järgi, kui tõenäoline oli sellest olukorrast väravalöömine. Näiteks peaks 0,13 punkti tähendama, et 100 sellisest pealelöögist peaks väravas lõppema 13.

FOTO: Measuring football players’ on-the-ball contributions from passes during games

Kui mängija sööt suurendas rünnaku edukuse tõenäosust (võrreldes teiste sarnaste pallivaldamistega), sai ta selle eest statistikasse kirja plusspunkti. Selline on kasutatud süsteemi väga lühike ja pealiskaudne ülevaade. Kes ingliskeelses teaduskirjanduses paremini kodus, saab kogu tekstiga tutvuda SIIN!

Teadustöös keskenduti jalgpalluritele, kes mängisid mullu kõrgliigajalgpalli vähemalt 900 minuti jagu ehk 10 täismängu. Kõik statistilised näitajad on lõpuks taandatud 90 minuti ehk ühe mängu tulemusele. Klavani söötude kasulikkusfaktor oli nendes mängudes 0,1133, mis on kõigist kõige kõrgem. Özili tulemus oli 0,1034, Kroosil 0,0943. Järgnesid mehed vähemnimekatest meeskondadest: Manuel Lanzini (West Ham, 0,0892), Joan Jordan (Eibar, 0,0830) ja Esteban Granero (Espanyol, 0,0797).

Mida need numbrid tähendavad? Et Klavan andis eelmisel hooajal Liverpooli eest mängus keskmiselt üle 70 söödu ja keskmine kasulikkusfaktor oli ca 0,0015 ehk tema söödu tulemusel suurenes selle konkreetse pallivaldamise väravaga lõppemise tõenäosus umbes 0,15 protsendi võrra. Number pole suur, aga söötude kumulatiivne tulemus on juba kenam.