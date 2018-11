Sportlased poliitikas: jälle higi, verd ja pisaraid

Nii mõnegi kuulsuse poliitiline elu eduka kandideerimisega lõpebki: tema püüne peale tirimise nimel kas või nahast välja pugenud erakond ei oska säärasega pärast häältesaagi väljavõtmist midagi peale hakata. Kui siis kuulsus ise endale uusi kompetentse külge ei kasvata, jääbki avalikkus teda pidama selleks, kes ta oma varasemas elus oli, ega võta poliitikuna tõsiselt – ja poliitiline kapital sulab nagu jäätis päikese käes. See on ka põhjus, miks on tipp-poliitikuid nii spordi- kui ka muude kuulsuste hulgast esile kerkinud pigem vähe. Kõrgeima lennu on teinud olümpiavõitja Toomas Tõniste, kes on praeguse valitsuse rahandusminister. Teda aga on selles ametis kunagisest sportlikust tähelennust märksa enam aidanud ettevõtjakogemus, ja hoolimata narrivõitu algusest on ta järje peale saanud.