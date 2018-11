Arsenalis mängivat Eesti väravavahti tutvustati Euroopa liiga mängul tervele staadionile

Tõsi, puuriluku keskmiseks nimeks on kavas märgitud brittidele suupärasem Jacob, mitte Jakob, ent kui Hein peaks kunagi Arsenali esindusmeeskonda jõudma, saadakse kindlasti selgeks ka tema nime õige kirjapilt. On ju Arsenali fännid aastate jooksul suutnud ära õppida näiteks isegi Wojciech Szczesny nime hääldamise-kirjutamise.

«Tegin debüüdi U18 meeskonna eest 4:2 võidumängus Readingi vastu (22. oktoobril – toim) ja ehkki oleksin eelistanud kirja saada nullimängu, olen õnnelik,» lausus Hein mängukavale antud intervjuus. «Olen pidanud olema kannatlik ja vaeva nägema, et oma võimalust saada. Pidin vaimu valmis seadma, et kutse korral oma tööd hästi teha, ning treeningutel keskendusingi sellele. Nüüd on eesmärk tihedamini mänguminuteid koguda, et areneda.»

Karl Jakob Hein jõudis Londoni Arsenali esindusmeeskonna mängukava lehekülgedele. FOTO: Erakogu

Viimastel nädalatel on Hein saanud koos treenida Arsenali põhiväravavahtide Petr Cechi ja Bernd Lenoga. «Neil on erinevad stiilid, kuid mulle ongi hea, et saan mõlemalt midagi õppida ja oma mängu üle kanda,» kiitis Hein kogenud meeskonnakaaslasi.

Poomi nõu aitas kohaneda

Loomulikult võtab Hein jutuks ka Nõmme Unitedis teda treeninud Mart Poomi, kunagi samuti Arsenali ridadesse kuulunud mentori. Lisaks Nõmme Unitedile töötas ta Poomiga koos ka U17 koondise juures. Heina sõnul on ta tänu Poomilt saadud näpunäidetele Inglismaal kiiresti kohanenud. Inglise keeles suhtlemine sujub tal ladusalt ka tänu sellele, et ta on koolis juba kaheksa aastat seda keelt õppinud, nii kulus harjumiseks vaid paar nädalat. «Väravavahi töös on suhtlemisel väga tähtis roll ning usun, et suudan juhiste ja info jagamises leida vajaliku tasakaalu,» lausus Hein.

Hein elab Bricket Woodsi linnajaos koos kaks ja pool aastat vanema Arsenali ründaja Robbie Burtoniga, kes on eestlase sõnul talle kõvasti abiks olnud. «Umbes korra kuus käin kodus, et vanemaid ja sõpru näha, nii et olen leidnud kena tasakaalu. Eestis kirjutati minu siirdumisest Arsenali päris palju, sest jalgpall on seal kõige populaarsem spordiala,» lisas Hein.

Inglismaa jalgpall on tema sõnul Eestis mängitavast palju kiirem ja ja kõrgetasemelisem, mistõttu väravavaht peab olema ülimalt keskendunud, kuna ka ründajad on võimelised olukordi teravamalt lõpetama. «Minu eeskuju on olnud Manuel Neuer, kelle mängus avaldab kõik mulle muljet. Vaatan pidevalt videosid, et õppida, milline on tema algasend, kehahoiak, söödumäng ja otsuste langetamine,» kirjeldas Hein.

Lisaks on Hein täitnud mängukavas lühiankeedi, kust saab teada, et jalgpalli juurde jõudis ta tänu vennale, enne Neuerit oli tema lapsepõlveiidol Edwin van der Sar, lapsena fännas ta Manchester Unitedit, kõigi aegade ilusaimaks väravaks peab Zlatan Ibrahimovici kuue aasta tagust käärlööki Inglismaa vastu, hetke maailma parimaks mängijaks aga Cristiano Ronaldot. Treeningule sõidab ta autoga, Whatsappis suhtleb enim oma agendiga, sotsiaalmeediast armastab kasutada Snapchati, ideaalseks puhkusesihtkohaks peab Los Angelest ja hiljuti nähtud filmidest hindab kõige kõrgemalt Quentin Tarantino linateost «Inglourious Basterds».