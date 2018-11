«Aasta on olnud väga hea, aga kõikvõimsama ma end küll ei tunne,» muigab Tamme. «Sattusin lihtsalt õigel ajal õigesse kohta – Saaremaa on väga hea võist- ja keskkond. Natuke sama lugu rannatiitlitega: pidin koondisesuve kaasa tegema, aga see jäi ära ja nii läksingi lihtsalt meeldivat vaheldust otsima. Tulime Kaspariga üle mitme aasta kokku, tegime neli trenni ja selgus, et tunneme üksteist endiselt läbi-lõhki. Kuigi eks see rannatase on meil praegu nagu on… Sellegipoolest valmistasid esikohad meeldiva üllatuse.»