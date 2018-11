Austraalia ralli logistiline peavalu: autod tuli juba pool aastat tagasi puhtaks küürida

«Autod lahkusid teisipäeval – nad transporditi Heathrow lennujaama. Neli masinat lendavad kohale, selgitas Wilson, et viimasel hetkel saadetakse võistluspaika vaid WRC-autod. «Iga meeskond paneb enda transpordiplaanid paika ja ma ei teagi, kuidas teised tiimid kohale jõuavad.

Esimesed inimesedki läksid juba täna (neljapäeval - toim) teele – nemad on need, kes peavad teenindusala püsti seadma. Meil on seal ka kaheksa merekonteinerit, mis viisid kohale kogu riistvara, taristu ja masinad legendi kirjutamiseks.»

Sealjuures on konteinerid ja nende sisu olnud omanike ootuses hirmkaua: need saadeti Austraaliasse pärast 29. aprillil lõppenud Argentiina rallit, mis oli eelmine MM-kalendris olnud ookeanitagune etapp. Sealjuures ei saanud tiim neid teele pannes käituda nagu puhkuse lõpus pilla-palla kohvrit pakkiv turist, vaid kõik transporditav tuli piinliku täpsusega üle käia.

«Nad on puhtuse osas väga nõudlikud,» ütles Wilson austraallaste kohta. «Autod peavad olema 100 protsenti puhtad, ilma kübegi tolmu või mustuseta, muidu neid tollialalt välja ei lubata. Kõige puhastamisesse tuleb suhtuda erilise täpsusega.»

M-Sporti juht lisas, et võistlusmasinate puhul tehakse seda niigi alati: «Autode tehasest teele minemisega mingeid probleeme pole, sest pärast iga rallit võetakse nad põhimõtteliselt paljaks ja ehitatakse siis taas üles – seda peaaegu kliinilistes tingimustes.»

MM-kalendri eelviimane etapp toimus Kataloonias ja seal sai Sebastien Ogier teise koha, millega kerkis prantslane MMi üldarvestuses Thierry Neuville’ist mööda. Wilson vihjas, et tiimisiseselt arutati, kas poleks mõistlikum jääda belglase selja taha: «Pole just ideaalne olukord Austraalias esimesena teel olla, aga me võtsime vastu otsuse, et kui punktid on saadaval, võtame need ära. Teine sõitja olla oleks ilmselt parem, aga nagu me teame võib siin alal kõike juhtuda ja kui mõlemad mehed katkestavad, oleksime esikohal.» Seda muidugi juhul, kui Ott Tänak kolmandana midagi korda ei saada.

Wilson selgitas, et tegelikult on Austraalia rallil kohatav kruus kogu MM-sarja libedaim ja seetõttu on teepuhastamise roll tavapärasest suurem. Ainus viis, kuidas Ogier sellest hädast pääseks, on tee märjaks kastev paduvihm. «Hetkel paistab, et reedel sajab vihma – hoiame pöialt, et see ennustus jääb püsima,» loodab tiimiboss.