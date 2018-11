Ricciardo järjekordse karistuse põhjustas liigagar rajajulgestaja

«Ilmselgelt tegid julgestajad oma tööd ja nad nägid veidi suitsu tõusmas,» vahendab Autosport Red Bulli tiimijuhi Christian Horneri kommentaari. «Nad nägid leeke välja tulemas, nii et siin ei saa tegelikult julgestajat süüdistada – ta kustutab tuld.

Aga siit ta toppis hunniku tulekustutusvahtu väljalasketorust sisse ja see tahenes turbo sees, millega oligi kõik. Turbo oli rikutud.»

Tegelikult oli Ricciardo masinal kasutamiseks veel üks turbo, millega poleks kaasnenud karistust, aga too pärines masinalt, millega austraallane jäi raja äärde USA GP-l. Mootoritarnija Renault hoiatusel, et varuosa parim-enne on möödas, otsustas Red Bull selle kasutamisest loobuda ja anda Ricciardole kasutada uue turbo – parem kaotada stardis paar kohta kui jääda üheksandat korda raja äärde.